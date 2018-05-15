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Новости Нижнего Тагила

Этап кубка Свердловской области по питбайку прошел в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

15 мая 2018, 19:25Добавить новость
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50 спортсменов приняли участие в этапе кубка Свердловской области по питбайку, который прошел в Нижнем Тагиле.

Питбайк – это разновидность мини-мотоцикла. Председатель Свердловской областной федерации мотоциклетного спорта Андрей Агафонов рассказал, что Нижний Тагил и Качканар – лидеры организации соревнований по питбайку.

Тагильчанин Андрей Шепель занял перовое место в классе «любители». В «открытом» классе победу одержал тагильчанин Евгений Мельников.

В группе спортсменов до 15 лет Степан Гилёв, Анатолий Перегудов и Максим Дуплинский заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»
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