Голосование за номинантов премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле начнется 20 марта

Уже с 20 марта 2017 года на TagilCity.ru начнется голосование за тех, кто в этот раз претендует на почетное звание «Человек года». С 2013 года в Нижнем Тагиле выбирают самых достойных представителей разных сфер деятельности: и общественники, и предприниматели, и дети - все активные, талантливые и деятельные тагильчане могут попробовать свои силы в данной премии. Для того, чтобы стать номинантом, необходимо заполнить анкету и подготовить дополнительные фото и/или видео-материалы о своих достижениях и заслугах. Подробности на странице: