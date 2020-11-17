В редакции TagilCity.ru перемены: традиции и нововведения

Признаюсь, я скучала по работе главного редактора. Во время декретного отпуска я не прекращала работу в холдинге: писала материалы для издания, работала с федеральными проектами. Один из недавних - проект #безграничные_возможности, который я курировала в 14 регионах России. Это также стало невероятным опытом, который поменял каждого, кто наблюдал за проектом. А материнство дало мне «новый level стрессоустойчивости», что, бесспорно, пригодится мне в работе СМИ,рассказывает Александра Логинова.