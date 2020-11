В редакции TagilCity.ru перемены: традиции и нововведения

На должность главного редактора TagilCity.ru вернулась Александра Логинова. В издании она работает с 2010 года, весной 2019 года Александра вышла в декретный отпуск.

Признаюсь, я скучала по работе главного редактора. Во время декретного отпуска я не прекращала работу в холдинге: писала материалы для издания, работала с федеральными проектами. Один из недавних - проект #безграничные_возможности, который я курировала в 14 регионах России. Это также стало невероятным опытом, который поменял каждого, кто наблюдал за проектом. А материнство дало мне «новый level стрессоустойчивости», что, бесспорно, пригодится мне в работе СМИ,рассказывает Александра Логинова. Весной 2019 года на замещение декретной должности пригласили журналиста Марка Грачикова. Одним из его самых значимых достижений во время работы главредом стало формирование острой политической повестки, что ранее изданию сделать не удавалось. Уходя на работу в другой регион и другую сферу Марк Грачиков передал полномочия Антону Селиверстову. Он показал команде, как важна в журналистике литературная составляющая. Все, кто когда-либо читал рассказы Антона, поймут, как повезло его подопечным. После отъезда из Нижнего Тагила весной 2020 года Антон продолжил работу в медиахолдинге 1stMediaInvest в уфимской редакции. Сохранение сотрудниками любимой работы при переезде может стать доброй традицией холдинга, имеющего представительства в 16 регионах России. Выход Александры Логиновой был запланирован на весну текущего года, однако пандемия внесла свои корректировки. Временное замещение главреда для Юлии Суворовой продлилось почти полгода. Хочу поблагодарить коллег, внесших в работу издания что-то свое. Марк держал в напряжении городские элиты, при Антоне наши публикации заговорили особым слогом, а Юлия активно работала с трафиком. Не могу сказать, что с моим возвращением в издании все полностью изменится: мы продолжим формировать экологическую повестку, будем рассказывать истории о жителях Нижнего Тагила и применять лучшие методики коллег. Мне предстоит держать планку. Появится и что-то новое, конечно, - СМИ должны постоянно экспериментировать,говорит Александра Логинова.

