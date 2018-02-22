Прием анкет номинантов на Премию «Человек года» в Нижнем Тагиле продлен до 12 марта!
22 февраля, 09:00Новости TagilCity.ru
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В связи с активностью претендентов, редакцией портала TagilCity.ru принято решение продлить срок приема анкет от номинантов Премии «Человек года» по 12 марта 2018 года!
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
В редакцию поступает огромное количество анкет от тагильчан, занятых в различных сферах деятельности нашего города. Поэтому мы даем возможность всем номинантам подготовить анкеты, собрать фотографии и дипломы в срок по 12 марта 2018 года.
Скачать анкету номинанта
Вся полезная информация для номинантов Премии размещена в специализированном разделе «Человек года» на портале.
Для понимания правил приглашаем всех будущих номинантов ознакомиться с Положением о Премии «Человек года».
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