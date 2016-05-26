Гости Премии «Человек года 2016» получили подарков на сумму свыше 150 000 рублей (ФОТО)

Среди победителей лотереи оказались и клиенты организатора - городского портала TagilCity.ru, и номинанты, и даже члены жюри Премии.

Самыми ожидаемыми призами розыгрыша стали сертификаты на размещение рекламы на TagilCity.ru общей суммой 100 000 рублей: 5 гостей церемонии получили сертификаты по 10 000 рублей, а главный приз был номиналом 50 000 рублей и тоже нашел своего счастливого обладателя.