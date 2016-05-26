Гости Премии «Человек года 2016» получили подарков на сумму свыше 150 000 рублей (ФОТО)
26 мая 2016, 12:35Новости TagilCity.ruАлександра Логинова
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Приятными сюрпризами порадовали гостей Премии «Человек года 2016» партнеры мероприятия. Подарки получили 25 гостей неофициальной части, а общая сумма призов составила более 150 000 рублей!
Сюжеты: Новости TagilCity.ru, Нижний Тагил
Среди победителей лотереи оказались и клиенты организатора - городского портала TagilCity.ru, и номинанты, и даже члены жюри Премии.
Подарки были предоставлены ДЦ «Гений», ГК «Гора Белая», Частным зоопарком GREENPOLL, банком «Нейва» и центром экстремальных развлечений «Адреналин».
Самыми ожидаемыми призами розыгрыша стали сертификаты на размещение рекламы на TagilCity.ru общей суммой 100 000 рублей: 5 гостей церемонии получили сертификаты по 10 000 рублей, а главный приз был номиналом 50 000 рублей и тоже нашел своего счастливого обладателя.
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«Встреча гостей Премии «Человек года», 24 мая 2016»
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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