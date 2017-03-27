Более 3000 голосов отдали за номинантов Премии «Человек года» пользователи TagilCity.ru

За первую неделю голосования за номинантов пользователи портала TagilCity.ru оставили уже более 3000 голосов: это почти половина от всех голосов, собранных в 2016 году.

А впереди еще почти 4 недели голосования, и все желающие успевают поддержать тех номинантов, чьи достижения кажутся наиболее значимыми. Напомним, голосовать можно 1 раз за каждого из номинантов как с помощью входа через сайт, так и через социальные сети.

При этом голосующим стоит помнить: зрительские симпатии определят победителя в номинации «Личность года». А в других заявленных номинациях победителей будет определять уже компетентное жюри. Имена членов жюри станут известны уже в начале апреля.