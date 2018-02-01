9 новых машин скорой помощи переданы в больницы Свердловской области (ФОТО)

Свердловские больницы получили от министерства здравоохранения 9 новых машин скорой помощи . Ключи от автомобилей были вручены медикам из 8 городов региона: Верхней Пышмы, Асбеста, Ревды, Каменска-Уральского, Полевского, Первоуральска, Туринской Слободы и Серова.

Как пояснили в департаменте информполитики, это машины, изготовленные на основе «ГАЗа» и «УАЗа». Они были приобретены в рамках реализации программы «Моногорода» по стратегическому развитию России. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием.