9 новых машин скорой помощи переданы в больницы Свердловской области (ФОТО)
Ключи от 9 новых автомобилей скорой помощи были вручены медикам в больницах 8-ми городов Свердловской области.
Свердловские больницы получили от министерства здравоохранения 9 новых машин скорой помощи. Ключи от автомобилей были вручены медикам из 8 городов региона: Верхней Пышмы, Асбеста, Ревды, Каменска-Уральского, Полевского, Первоуральска, Туринской Слободы и Серова.
Как пояснили в департаменте информполитики, это машины, изготовленные на основе «ГАЗа» и «УАЗа». Они были приобретены в рамках реализации программы «Моногорода» по стратегическому развитию России. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием.
Торжественное вручение техники состоялось в Территориальном центре медицины катастроф и неотложных состояний, пишет «Комсомольская Правда». Напомним, в конце 2017 года медучреждения области пополнились 18-ю новыми машинами скорой помощи.
Фото: «Комсомольская Правда»
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