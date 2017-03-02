Мусоровоз провалился колесами под асфальт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

25 февраля во дворе жилого дома по улице Зари подъехавшая машина, осуществляющая вывоз бытового мусора, провалилась под асфальт. Задние колеса транспортного средства застряли в образовавшемся отверстии, и мусоровоз не мог сдвинуться с места.

Для того, чтобы извлечь крупногабаритный автомобиль, были привлечены коммунальные рабочие и спецтехника. Понадобилось немало времени.

Жители близлежащего дома надеются, что на территории двора появится новый асфальт. Роман Тихонов, руководитель «Гражданского патруля» разъяснил, что в настоящее время место провала, скорее всего, засыплют, а покрытие заменят только весной, когда температура станет плюсовой.

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