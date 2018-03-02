Водитель врезался в опору ЛЭП под Нижнем Тагилом и погиб (ФОТО)
2 марта, 12:30Транспорт
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На 14-м километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу 2 марта примерно в 8:00 произошло ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
В опору ЛЭП врезался автомобиль ВАЗ-2114. Водитель погиб. Пассажир получил травмы.
По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением транспортного средства, превысив скоростной режим, сообщает пресс-служба Отдела ГИБДД.
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Фото: Отдел ГИБДД
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