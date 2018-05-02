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162 пьяных водителя были пойманы ГИБДД Свердловской области в течение 2 дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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162 пьяных водителя были пойманы ГИБДД Свердловской области в течение 2 дней

2 мая, 09:35Транспорт
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