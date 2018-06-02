Жительница Екатеринбурга обвинила инспектора ГИБДД в подделке протокола

Согласно документу, екатеринбурженка на своей машине врезалась в другой автомобиль. На основании протокола страховая компания обязала гражданку выплатить более 400 тысяч рублей.

Женщина утверждает, что в дорожном происшествии участия не принимала. В доказательство, предъявив постановление за не пристегнутый ремень от 12 сентября 2017 года. Автовладелица согласна пройти экспертизу, чтобы доказать, что ее машина в аварию не попадала. Жительница Екатеринбурга считает, что разбитая после аварии машина не могла оказаться в п. Березовском спустя два дня. Также гражданку насторожило отсутствие фотографий с места ДТП.

Пострадавший в столкновении мужчина забрал претензию из страховой службу, как только узнал, что автомобиль, фигурирующий в деле, принадлежит матери гражданки.

Автолюбительница обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, но не получила удовлетворительного ответа. По словам женщины, в прокуратуре отказались что-либо делать.

24 мая в отдел полиции № 13 УМВД по Екатеринбургу поступил материал от коллег из регионального СК. По этому материалу назначена и проводится дополнительная проверка. Данную работу поручено провести службе участковых уполномоченных. Гражданка, о которой идет речь, уже опрошена. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Как сообщает «URA.RU», по данному материалу проводится проверка участковых служб, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В ближайшее время будет проведена почерковедческая экспертиза.