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Жительница Екатеринбурга обвинила инспектора ГИБДД в подделке протокола
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Екатеринбурга обвинила инспектора ГИБДД в подделке протокола

2 июня, 17:15Транспорт
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