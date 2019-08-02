В Нижнем Тагиле подорожает проезд в маршрутах и автобусах
Сегодня, 15:37ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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По предварительной информации, в Нижнем Тагиле с 10 августа повысится плата за проезд в автомобильном транспорте. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоимость поездки на автомобильном общественном транспорте составит 21 рубль. Повышение тарифа РЭК утвердила 31 июля, однако постановление о повышении еще не опубликована на сайте ведомства.
Последний раз цена на проезд в маршрутах поднималась в 2017 году.
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