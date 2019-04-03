Две тагильские компании заплатят 30 000 за неправильную перевозку топлива
Сегодня, 07:00ТранспортФото: pixabay.com
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В ходе проверки сотрудниками транспортной прокуратуры Нижнего Тагила соблюдения правил перевозки опасных грузов было установлено, что две частных компаний транспортируют бензин и дизельное топливо с нарушениями требований закона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Представители компании при организации перевозки опасных грузов не обеспечивали соблюдение правил пожарной безопасности на территориях и в зданиях, где производилась погрузка и разгрузка топлива. Сотрудники транспортной прокуратуры по результатам проверки возбудили дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.
Арбитражный суд Свердловской области по результатам рассмотрения материалов дела оштрафовал каждое предприятие на 30 тысяч рублей.
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