Две тагильские компании заплатят 30 000 за неправильную перевозку топлива

Представители компании при организации перевозки опасных грузов не обеспечивали соблюдение правил пожарной безопасности на территориях и в зданиях, где производилась погрузка и разгрузка топлива. Сотрудники транспортной прокуратуры по результатам проверки возбудили дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.