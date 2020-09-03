В России возобновляется авиасообщение еще с тремя странами

В России возобновляется авиасообщение еще с тремя странами

Сегодня, 11:58ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно тексту документа, самолеты в Каир из России будут вылетать три раза в неделю, рейсы в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — дважды в неделю.

Открытие авиасообщения именно с данными странами предложил оперативный штаб, исходя из критериев 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.

Кроме того, было решено увеличить количество рейсов в Швейцарию до четырех в неделю. До этого авиакомпании выполняли один рейс в неделю.

Россия начала восстановление авиасообщения с другими странами с 1 августа. В первую очередь были открыты Великобритания, Турция и Танзания, а поздее — Швейцария. Кроме того открыта граница России и Абхазии.

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