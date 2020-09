В России возобновляется авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно тексту документа, самолеты в Каир из России будут вылетать три раза в неделю, рейсы в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — дважды в неделю. Открытие авиасообщения именно с данными странами предложил оперативный штаб, исходя из критериев 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1. Кроме того, было решено увеличить количество рейсов в Швейцарию до четырех в неделю. До этого авиакомпании выполняли один рейс в неделю. Россия начала восстановление авиасообщения с другими странами с 1 августа. В первую очередь были открыты Великобритания, Турция и Танзания, а поздее — Швейцария. Кроме того открыта граница России и Абхазии.

