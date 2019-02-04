Игорь Васильев может занять место Халтурина на посту директора МУП «Тагилдорстрой»
Дмитрий Халтурин покинул пост руководителя МУП «Тагилдорстрой». Его может заменить Игорь Васильев, замдиректора ООО «УБТ Сервис».
Информация об отставке Халтурина появилась в конце января 2019 года, сообщают источники редакции TagilCity.ru. Получить оперативный комментарий в МУП «Тагилдорстрой» редакции TagilCity.ru не удалось.
Однако, по информации от источников TagilCity.ru, новым руководителем тагильского МУПа будет назначен Игорь Васильев. Пока они работает заместителем директора в ООО «УБТ Сервис».
На данный момент я не могу это комментировать, заявил редакции TagilCity.ru Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ Сервис».
Гаджи Абдулов в беседе с редакцией TagilCity.ru не стал отрицать, что перестановки обсуждаются, но конкретного назначения не озвучил. По версии от источников редакции, Халтурин вернется в «УБТ Сервис», а Васильев возглавит МУП «Тагилдорстрой».
Напомним, Дмитрий Халтурин был назначен директором МУП «Тагилдорстрой» 4 марта 2016 года указом главы Нижнего Тагила Сергея Носова после отставки Владимира Тюменцева. Ранее Халтурин работал заместителем директора «УБТ Сервис», дочерней структуры корпорации УВЗ. Там он курировал производственные вопросы.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости