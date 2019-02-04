Игорь Васильев может занять место Халтурина на посту директора МУП «Тагилдорстрой»

Информация об отставке Халтурина появилась в конце января 2019 года, сообщают источники редакции TagilCity.ru. Получить оперативный комментарий в МУП «Тагилдорстрой» редакции TagilCity.ru не удалось.

Однако, по информации от источников TagilCity.ru, новым руководителем тагильского МУПа будет назначен Игорь Васильев. Пока они работает заместителем директора в ООО «УБТ Сервис».

На данный момент я не могу это комментировать, заявил редакции TagilCity.ru Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ Сервис».

Гаджи Абдулов в беседе с редакцией TagilCity.ru не стал отрицать, что перестановки обсуждаются, но конкретного назначения не озвучил. По версии от источников редакции, Халтурин вернется в «УБТ Сервис», а Васильев возглавит МУП «Тагилдорстрой».