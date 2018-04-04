Фура протаранила 4 легковушки на трассе Тюмень-Екатеринбург (ВИДЕО)
4 апреля, 14:05Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 4 апреля большегруз врезался в ограждение, повредив 4 легковых автомобиля на 23-м км трассы Тюмень-Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Пытаясь затормозить, он врезался в дорожное ограждение, при этом повредив 4 машины. Предварительной причиной ДТП назван отказ тормозов у большегруза.
Жертв нет, сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Движение на данном участке дороги затруднено, сообщает Znak.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е.1 и УГИБДД по Свердловской области
Видео: Е.1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей