Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
592 комплекса фотовидеофиксации нарушений будут установлены на дорогах Среднего Урала к концу 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

592 комплекса фотовидеофиксации нарушений будут установлены на дорогах Среднего Урала к концу 2018 года

4 мая 2017, 08:00Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?