592 комплекса фотовидеофиксации нарушений будут установлены на дорогах Среднего Урала к концу 2018 года

Сегодня в области работает 127 таких установок. За полтора года показатель, по планам министерства, должен вырасти в четыре раза. Для этих целей будут привлечены частные инвестиции, передает Областная газета .

Областной министр транспорта и связи Василий Старков рассказал о том, что на 2017 год правительство заключило контракт с «УГМК-Телеком». Договор предусматривает, что компания будет вводить в эксплуатацию и полное обслуживание 102 комплекса. 6 из них будут установлены на выделенных полосах движения общественного транспорта в преддверии Чемпионата мира по футболу.