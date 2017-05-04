592 комплекса фотовидеофиксации нарушений будут установлены на дорогах Среднего Урала к концу 2018 года
4 мая 2017, 08:00Транспорт
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В конце 2018 года в Свердловской области будет действовать в общей сложности 592 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Накануне этот вопрос обсудили в министерстве транспорта и связи региона.
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Сегодня в области работает 127 таких установок. За полтора года показатель, по планам министерства, должен вырасти в четыре раза. Для этих целей будут привлечены частные инвестиции, передает Областная газета.
Областной министр транспорта и связи Василий Старков рассказал о том, что на 2017 год правительство заключило контракт с «УГМК-Телеком». Договор предусматривает, что компания будет вводить в эксплуатацию и полное обслуживание 102 комплекса. 6 из них будут установлены на выделенных полосах движения общественного транспорта в преддверии Чемпионата мира по футболу.
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