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Участок дороги по Космонавтов и Быкова в Нижнем Тагиле закрыт до 1 сентября (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Участок дороги по Космонавтов и Быкова в Нижнем Тагиле закрыт до 1 сентября (ФОТО)

4 мая, 09:30Транспорт
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