В Нижнем Тагиле начаты дорожные ремонты на ВМЗ (ФОТО)
4 июня 2016, 12:00Транспорт
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В Нижнем Тагиле подрядчик начал работу по фрезерованию дорог в микрорайоне ВМЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожная техника уже сняла асфальт на улице Верхняя Черепанова. Также дорожниками были демонтированы бордюрные камни. 3 июня службы работали на улице Выйская.
Всего на Вые в этом году запланированы работы на 5 улицах, на это будет потрачено порядка 55 миллионов рублей. Кроме вышеназванных дорог, ремонт будет проведен на ул. Черных, Липовый тракт и Кузнецкого.
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