В Нижнем Тагиле начаты дорожные ремонты на ВМЗ (ФОТО)

Дорожная техника уже сняла асфальт на улице Верхняя Черепанова. Также дорожниками были демонтированы бордюрные камни. 3 июня службы работали на улице Выйская.

Всего на Вые в этом году запланированы работы на 5 улицах, на это будет потрачено порядка 55 миллионов рублей. Кроме вышеназванных дорог, ремонт будет проведен на ул. Черных, Липовый тракт и Кузнецкого.