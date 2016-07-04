Более 130 авиапассажиров из Барселоны вернулись в Екатеринбург без багажа

2 июля из Барселоны с 2-часовым опозданием в Кольцово вылетел самолет с уральскими пассажирами. Перед вылетом из пункта отправления к пассажирам вышел грузчик и объяснил, что багаж погружен не будет, так как грузчики проводят забастовку. Вылет отложить не было возможности, поэтому 135 пассажирам пришлось лететь в пункт назначения.