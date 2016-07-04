Более 130 авиапассажиров из Барселоны вернулись в Екатеринбург без багажа
4 июля 2016, 18:20Транспорт
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Забастовка грузчиков в Испании стала причиной того, что самолет «Уральских авиалиний» прилетел в Екатеринбург без багажа, сообщил сегодня РИА Новости представитель авиакомпании.
Сюжеты: Екатеринбург
2 июля из Барселоны с 2-часовым опозданием в Кольцово вылетел самолет с уральскими пассажирами. Перед вылетом из пункта отправления к пассажирам вышел грузчик и объяснил, что багаж погружен не будет, так как грузчики проводят забастовку. Вылет отложить не было возможности, поэтому 135 пассажирам пришлось лететь в пункт назначения.
Представитель компании «Уральские авиалинии» разъяснил, что багаж будет переправлен позднее. Дата отправки багажа не называется. Прямой рейс Барселона-Екатеринбург совершается 1 раз в неделю.
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