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При ремонте на ул. Щорса в Нижнем Тагиле установлены поврежденные бордюры: общественники потребуют наложить штраф на подрядчика (ФОТО)
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При ремонте на ул. Щорса в Нижнем Тагиле установлены поврежденные бордюры: общественники потребуют наложить штраф на подрядчика (ФОТО)

4 июля 2016, 17:15Транспорт
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