При ремонте на ул. Щорса в Нижнем Тагиле установлены поврежденные бордюры: общественники потребуют наложить штраф на подрядчика (ФОТО)

Один из активистов побывал на месте 30 июня. Были обнаружены бордюры, которые повреждены - либо в процессе установки, либо в процессе укладки асфальта сообщает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Судя по фотографиям от общественников, дорожные рабочие решили устранить часть дефектов, скрыв их под специальным строительным раствором.

Однако это оказалось малоэффективным, говорят активисты: «замазка» легко отделяется от сколов и иных повреждений на бордюрах.

Информация будет передана в «Службу заказчика», мы будем требовать, чтобы подрядчику снизили выплаты за работы по установке бордюров на данном участке дороги говорит общественник.

Напомним, ранее Никита Чапурин рассказал о кадровых ошибках и успехах Сергея Носова в сфере дорожного строительства в Нижнем Тагиле.