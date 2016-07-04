В результате аварии на ул. Красногвардейская в Нижнем Тагиле разбиты два автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии редакции TagilCity.ru сообщили другие участники дорожного движения. Они видели, как на месте ДТП дежурили полицейские. Данных о пострадавших пока нет. На фотографиях и видео можно увидеть, что оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения.