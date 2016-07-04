В результате аварии на ул. Красногвардейская в Нижнем Тагиле разбиты два автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)
4 июля 2016, 09:40ТранспортПавел Щербина
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Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 3 июля вечером на улице Красногвардейская. Оба автомобиля, участвовавшие в ДТП, получили серьезные повреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об аварии редакции TagilCity.ru сообщили другие участники дорожного движения. Они видели, как на месте ДТП дежурили полицейские. Данных о пострадавших пока нет. На фотографиях и видео можно увидеть, что оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения.
Там висит знак «обгон запрещён» и полоса всего одна. Наверняка, кто-то из них ехал на высокой скорости, торопясь куда-то, и вот итог прокомментировала свидетельница последствий аварии Алёна.
Получить оперативный комментарий от ГИБДД не удалось.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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