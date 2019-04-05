Свердловская область получит 300 млн рублей на строительство и ремонт ЕКАД

Выделенные средства позволят ускорить строительство второго и третьего пусковых участков ЕКАД, протяженностью более 14 км. Кроме того, будет активизирована работа по реконструкции отрезка Семь ключей – Большой Исток, который планируется расширить до четырех полос движения в каждом направлении.

Глава региона поставил задачу перед областным Минтрансом замкнуть кольцевую автодорогу и реконструировать участок от Челябинского до Тюменского тракта до конца 2022 года, рассказал Василий Старков.