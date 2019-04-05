Свердловская область получит 300 млн рублей на строительство и ремонт ЕКАД
Сегодня, 18:14ТранспортФото: 1MediaInvest
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Из федерального бюджета будут выделены дополнительные 300 миллионов рублей на реконструкцию и строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2019 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Выделенные средства позволят ускорить строительство второго и третьего пусковых участков ЕКАД, протяженностью более 14 км. Кроме того, будет активизирована работа по реконструкции отрезка Семь ключей – Большой Исток, который планируется расширить до четырех полос движения в каждом направлении.
Глава региона поставил задачу перед областным Минтрансом замкнуть кольцевую автодорогу и реконструировать участок от Челябинского до Тюменского тракта до конца 2022 года, рассказал Василий Старков.
Еще 150 миллионов из федерального бюджета будут выделены на завершение реконструкции автодороги Карпинск-Кытлым, начатой в 2013 году.
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