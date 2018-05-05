Родители учеников нижнетагильской школы №58 и ГИБДД напомнили детям ПДД (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД совместно с родителями провели патруль близ одной из школ. Они напомнили детям о необходимости быть бдительными на дороге и соблюдать ПДД. Дети ориентируются на своих родителей, а значит, те должны быть для них примером и не нарушать ПДД.