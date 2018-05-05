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Родители учеников нижнетагильской школы №58 и ГИБДД напомнили детям ПДД (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родители учеников нижнетагильской школы №58 и ГИБДД напомнили детям ПДД (ФОТО)

5 мая, 10:00Транспорт
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