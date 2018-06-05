Три аварии по вине пьяных водителей произошли в Нижнем Тагиле в минувшие выходные
5 июня, 08:30Транспорт
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе по вине пьяных водителей произошли три аварии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В дорожной полиции Нижнего Тагила рассказали, что в период с 1 по 3 июня произошли 30 ДТП, три из которых случились по вине нетрезвых водителей.
Всего в авариях с 1 по 3 июня пострадали четыре человека. Одно из дорожно-транспортных происшествий с последствиями для здоровья людей случилось из-за подвыпившего автомобилиста.
В ГИБДД напоминают, что садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль недопустимо.
Также в дорожной полиции рассказали о столкновении Daewoo Nexia и Toyota Celica, которое произошло в 18:55 часов на проспекте Строителей. В результате аварии водитель Daewoo и пассажир Toyota получили ушибы грудной клетки. После осмотра бригадой медиков травмированные были отпущены домой.
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