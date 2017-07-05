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Два десятка рейсов задержаны в аэропорту «Кольцово» из-за тумана (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два десятка рейсов задержаны в аэропорту «Кольцово» из-за тумана (ФОТО)

5 июля 2017, 13:25ТранспортЕкатерина Малых
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