Два десятка рейсов задержаны в аэропорту «Кольцово» из-за тумана (ФОТО)
5 июля 2017, 13:25ТранспортЕкатерина Малых
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В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга задержано два десятка рейсов из-за нелётных условий.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня, 5 июля, были отменены рейсы с вылетом из Екатеринбурга. Отменённые утренние рейсы на пересадку в Москве осложнили путешествие некоторых пассажиров. Однако вскоре большая часть самолётов начала вылет.
Очевидцы сообщали, что приземляющиеся самолёты переправлялись на посадку в другие города.
На данный момент онлайн-табло показывает, что сообщение восстановлено.
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Фото: Накануне.RU
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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