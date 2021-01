Оформление и стоимость страховки шенгенской визы в Тинькофф

Оформление онлайн страховки шенгенской визы в банке Тинькофф даст множество преимуществ в виде минимума потраченных нервов, времени и денег. Банк предоставляет несколько опций и пакетов, комбинируя которые можно получить идеальную страховку.

Путешествие по Европе – мечта многих, но прежде чем отправляться на отдых, желательно задуматься о безопасности. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно воспользоваться страховкой шенгенской визы от банка Тинькофф. Преимущества Востребованность этой услуги обусловлена рядом качеств, отсутствующих в предложениях других банков. Связь со специалистом предоставляется круглосуточно через популярные онлайн-мессенджеры. Таким образом, клиент банка может избежать лишних трат. Страховка от Тинькофф покрывает все расходы на лечение, необходимость в котором возникает в ряде случаев, прописанных в договоре. Не важно, какой отдых предпочитает клиент. Отсутствие ограничений на виды лечения. Компания предоставляет открытый чек на лечение за рубежом всех возможных случаев, будь то насморк или больной зуб. Для получения компенсации необходимо предоставить через е-мейл пакет документов и позвонить на горячую линию. Приобретение медицинской страховки занимает всего пять минут. Не нужно посещать офис или ждать специалиста, оформление происходит онлайн. Подбор пакетов без переплат. Нет посредников, зарабатывающих на процентах, никто не будет пытаться заработать на клиенте банка – он вправе выбирать только те опции и дополнения, что нужны именно ему. Благодаря таким условиям большая часть граждан России предпочитает страховку этого банка. Стоимость Страховка для шенгенской визы цены на которую варьируются в зависимости от выбранного пакета, дополнительных опций и срока пребывания за границей, популярна для длительны поездок. Калькулятор стоимости находится на сайте. Оформление Дистанционное оформление – уже само по себе является плюсом, экономит время и деньги. Для оформления страховки шенгенской визы понадобиться выполнить следующие шаги: Предварительной расчёт – в поля калькулятора вводятся следующие данные: страна назначения, скоки отъезда и прибытия, количество человек для страховки. Всё время расчёта займёт не более 2 минут, что очень удобно. В следующем окне, необходимо выбрать продукт, подходящий под запрос и кликнуть по кнопке «Купить». Следующим этапом следует внесение данных заграничного паспорта, е-мейл, номер телефона и дата рождения в форму. Если страховка осуществляется сразу на несколько лиц, то потребуются и их данные. Последний шаг – оплата. Оплата производится картой через подтверждение с помощью кода, что придёт от банка, в котором зарегистрирован счёт. Внести оплату можно как с кредитной, так и с дебетовой картой, но с одним условием – карта должна быть только именной.

