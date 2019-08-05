Оформление и стоимость страховки шенгенской визы в Тинькофф

Оформление онлайн страховки шенгенской визы в банке Тинькофф даст множество преимуществ в виде минимума потраченных нервов, времени и денег. Банк предоставляет несколько опций и пакетов, комбинируя которые можно получить идеальную страховку.
Путешествие по Европе – мечта многих, но прежде чем отправляться на отдых, желательно задуматься о безопасности. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно воспользоваться страховкой шенгенской визы от банка Тинькофф.
Преимущества
Востребованность этой услуги обусловлена рядом качеств, отсутствующих в предложениях других банков.
- Связь со специалистом предоставляется круглосуточно через популярные онлайн-мессенджеры. Таким образом, клиент банка может избежать лишних трат.
- Страховка от Тинькофф покрывает все расходы на лечение, необходимость в котором возникает в ряде случаев, прописанных в договоре. Не важно, какой отдых предпочитает клиент.
- Отсутствие ограничений на виды лечения. Компания предоставляет открытый чек на лечение за рубежом всех возможных случаев, будь то насморк или больной зуб.
- Для получения компенсации необходимо предоставить через е-мейл пакет документов и позвонить на горячую линию.
- Приобретение медицинской страховки занимает всего пять минут. Не нужно посещать офис или ждать специалиста, оформление происходит онлайн.
- Подбор пакетов без переплат. Нет посредников, зарабатывающих на процентах, никто не будет пытаться заработать на клиенте банка – он вправе выбирать только те опции и дополнения, что нужны именно ему.
Благодаря таким условиям большая часть граждан России предпочитает страховку этого банка.
Стоимость
Страховка для шенгенской визы цены на которую варьируются в зависимости от выбранного пакета, дополнительных опций и срока пребывания за границей, популярна для длительны поездок. Калькулятор стоимости находится на сайте.
Оформление
Дистанционное оформление – уже само по себе является плюсом, экономит время и деньги. Для оформления страховки шенгенской визы понадобиться выполнить следующие шаги:
- Предварительной расчёт – в поля калькулятора вводятся следующие данные: страна назначения, скоки отъезда и прибытия, количество человек для страховки. Всё время расчёта займёт не более 2 минут, что очень удобно.
- В следующем окне, необходимо выбрать продукт, подходящий под запрос и кликнуть по кнопке «Купить».
- Следующим этапом следует внесение данных заграничного паспорта, е-мейл, номер телефона и дата рождения в форму. Если страховка осуществляется сразу на несколько лиц, то потребуются и их данные.
- Последний шаг – оплата.
Оплата производится картой через подтверждение с помощью кода, что придёт от банка, в котором зарегистрирован счёт. Внести оплату можно как с кредитной, так и с дебетовой картой, но с одним условием – карта должна быть только именной.
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter