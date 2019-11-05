В Реже дорога на центральной улице отремонтирована после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 19:03ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Реже после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу на улице Ленина, сообщает пресс-служба ведомства.
Реженская прокуратура совместно с ГИБДД обследовала дорожное полотно на улице Ленина от дома номер 88 до номера 118. В ходе проверки установлено, что на дороге имеются дефекты - ямы от 7,5 см до 15 см глубиной и трещины.
В связи с этим прокурор направил иск с требованием обязать администрацию Режевского городского округа отремонтировать автодорогу. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Дорога на улице Ленина приведена в надлежащее состояние.
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