Невьянский переулок в Нижнем Тагиле будет оборудован новыми дорожными знаками (ФОТО)

Одной из причин совещания стали жалобы местного жителя, который утверждает, что не может выехать из двора в час пик. Тагильчанин попросил перекрыть дорогу бетонными блоками.

По словам сотрудников ГИБДД, на подобную ситуацию тагильчанин жалуется не первый раз: ранее из-за этого на въезде были установлены знаки «Жилая зона», а на дороге дежурили полицейские.

Однако, как пояснили в администрации, проезд является дорогой общего пользования и не может быть перекрыт блоками. Кроме того, если дорога будет перекрыта, жителям дома № 93 придется делать большой крюк, чтобы добраться в центр города.

В совещании по вопросам обустройства дороги приняли участие представители администрации, дорожного надзора, ГИБДД, компании Сигнал-3 и общественники «Тагил без ям». По итогам осмотра комиссия приняла решение установить на Невьянском переулке ограничение скорости в 40 км/ч, убрать знаки «Жилая зона», оборудовать пешеходный переход, а на узком участке дороги установить знаки приоритета проезда. Кроме того, на 2019 год будет запланировано обустройство нового тротуара.