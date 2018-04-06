Mercedes в Нижнем Тагиле выехал навстречу транспорту на односторонней дороге (ВИДЕО)
6 апреля, 13:50Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле автомобиль Mercedes выехал навстречу идущему транспорту на дороге с односторонним движением на ул. Газетной.
Сюжеты: Нижний Тагил
На видео, присланном в редакцию TagilCity, можно увидеть, как автомобиль марки Mercedes едет навстречу транспорту по ул. Газетной, где предусмотрено односторонне движение.
Напомним, 5 апреля было опубликовано видео, на котором толпа тагильских школьников перебегала дорогу на красный свет.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей