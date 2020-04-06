В селе Покровском под Нижним Тагилом отремонтируют два участка автомобильных дорог
Сегодня, 16:27ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году в селе Покровском под Нижним Тагилом пройдет ремонт на двух участках автомобильных дорог — до поселка Молодежный и на улицах Пушкина — Симбирская — Школьная.
Сюжеты: Пригород
Аукцион на поиск подрядчика размещен на сайте госзакупок. Общая цена контрактов — 12,5 миллиона рублей.
Согласно условиям контракта, на обоих объектах подрядчик должен будет проложить трубы для водостока, уложить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины щебнем. Срок выполнения ремонтных работ — до 30 августа 2020 года.
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