288 пьяных водителей выявлено на дорогах Свердловской области в выходные

В результате рейдов ГИБДД в минувшие праздничные выходные на территории Свердловской области пойманы 288 пьяных водителей, еще 63 автомобилиста отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования, однако у них наблюдались признаки алкогольного опьянения. 38 автомобилистов будут привлечены к уголовной ответственности.