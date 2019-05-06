288 пьяных водителей выявлено на дорогах Свердловской области в выходные
Сегодня, 13:49ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие праздничные выходные сотрудники ГИБДД выявили 288 пьяных водителей на дорогах региона, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
В результате рейдов ГИБДД в минувшие праздничные выходные на территории Свердловской области пойманы 288 пьяных водителей, еще 63 автомобилиста отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования, однако у них наблюдались признаки алкогольного опьянения. 38 автомобилистов будут привлечены к уголовной ответственности.
248 водителей автомобилей находились за рулем без права управления транспортным средством.
За пять дней майских выходных на территории Свердловской области зафиксировано 20 ДТП, пострадали 24 человека.
Напомним, что в выходные сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме и проводили рейды, направленные на предупреждение и пресечение аварий с участием нетрезвых водителей.
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