В Нижнем Тагиле пройдут рейды на железнодорожных переездах
Сегодня, 08:50ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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СвЖД, ГИБДД и представители администраций населенных пунктов пригорода Нижнего Тагила проведут рейды на железнодорожных переездах. Мероприятия пройдут 6 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Профилактические акции будут организованы на переездах станций Старатель, Смычка, Сан-Донато и других.
Мероприятие направлено на предотвращение ДТП на переездах. Водителям автомобилей будут раздавать памятки, сувениры, проводить с ними профилактические беседы.
С начала года на железнодорожных переездах РЖД произошло 111 ДТП, случившихся по вине автомобилистов.
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