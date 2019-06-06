В Нижнем Тагиле пройдут рейды на железнодорожных переездах

Профилактические акции будут организованы на переездах станций Старатель, Смычка, Сан-Донато и других.

Мероприятие направлено на предотвращение ДТП на переездах. Водителям автомобилей будут раздавать памятки, сувениры, проводить с ними профилактические беседы.