Водитель такси в Нижнем Тагиле был вынужден высадить пассажиров из-за конфликта

В своем письме в редакцию TagilCity.ru они рассказали, что водитель вёл себя грубо, нарушал ПДД, и не исключено, что находился в состоянии опьянения.

18:30, 01.07.2016, ВАЗ 2110, черный. Водитель был то ли сильно уставший, то ли принявший дозу наркотиков. Вёл себя крайне агрессивно. Заказ был от перекрёстка Восточная/Мира/Победы. Ехать на ул. Носова 1, повёз через Выю. Попросили его ехать по Серова, Островского и через мост у завода-музея им. Куйбышева. Начал хамить, что лучше знает, куда нам ехать! Проехал на красный свет светофора, не пропустив пешеходов. В итоге мы вышли на перекрёстке Победы/К. Либкнехта. Очень спешили, не стали вызывать инспекторов ГИБДД рассказала пассажирка Мария.

Когда журналисты обратились за комментарием в транспортную компанию, там о ситуации уже знали. Представители службы заказа легкового транспорта предоставили свою точку зрения.

Конфликт с клиентом произошёл из-за того, что клиент начал оскорблять автомобиль таксиста. Водитель был вправе высадить клиента. Водитель не поехал по дороге, которую предлагали пассажиры, поскольку в это время там была пробка. Этот водитель работает в компании более полугода. На него никогда не поступало никаких жалоб. Со слов водителя, клиенты были недовольны тем, что «он собрался катать их по городу на своей «плохой машине»». С его стороны никакой агрессии не было рассказал о видении ситуации со стороны транспортной компании менеджер по персоналу - Алексей.

В личном разговоре с журналистом другой пассажир категорически отверг любые обвинения в оскорблениях в адрес автомобиля водителя. Причиной, по которой они покинули салон, стало несоблюдение водителем ПДД, а также игнорирование пожеланий клиентов.

Какая могла быть пробка в 18:30? Мы хотели ехать по короткой ровной дороге через Горсовет, а не через в 2 раза более длинную дорогу по Вые. Никто не оскорблял ни водителя, ни его машину. Просто после того как он проехал на красный свет, а потом не пропустил пешехода, мы сказали, что дальше с ним не поедем. Затем мы вышли из салона рассказал другой пассажир Владимир.

По словам недовольных пассажиров, в месте высадки они вызвали другую машину той же транспортной компании. Другой водитель довёз их в срок по желаемому маршруту в место назначения.