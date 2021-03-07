Выгонять детей из транспорта с 7 марта стало незаконно

В Гсдуме напомнили о случае, который произошел 25 февраля в Кировской области. Вечером из автобуса высадили школьницу, которая возвращалась домой после спортивных занятий. У девочки не хватило денежных средств на проезд и её выгнали на улицу в 20-градусный мороз.