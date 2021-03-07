Выгонять детей из транспорта с 7 марта стало незаконно

Выгонять детей из транспорта с 7 марта стало незаконно

Сегодня, 15:06ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
7 марта вступил в силу закон, запрещающий кондукторам и водителям высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.

Правительство РФ внесло изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». С 7 марта кондукторы и водители, высадившие детей или подростков до 16 лет из общественного транспорта, будут нести ответственность перед законом.

Речь идет о детях, которые не оплачивают проезд и находятся в транспорте без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба Государственной думы Российской Федерации.

Проект был принят 16 февраля и утвержден 24 февраля. Закон вступил в силу 7 марта.

В Гсдуме напомнили о случае, который произошел 25 февраля в Кировской области. Вечером из автобуса высадили школьницу, которая возвращалась домой после спортивных занятий. У девочки не хватило денежных средств на проезд и её выгнали на улицу в 20-градусный мороз.

водительзаконоплатапроезднесовершеннолетниеобщественный транспортГосдумакондуктор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы