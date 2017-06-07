Свердловчане за четыре месяца нарушили ПДД на 600 миллионов рублей

Так, с января по апрель 2017 года сотрудники дорожной полиции выписали 761 965 постановлений. В денежном выражении это составило 660 198 380 рублей. 60%, или 456 634 130 рублей свердловчане погасили добровольно.

В отношении остальных сейчас рассматриваются дела об административных правонарушениях в суде, выносятся постановления. Сообщается, что 50% из них уже было исполнено. В денежном отношении это составило 46 804 100 рублей. Работа в этом направлении продолжается.

В ГИБДД напомнили о том, что в двадцативдневный срок можно заплатить лишь половину штрафа. Таким образом свердловчане добровольно штрафы на сумму 191 723 800 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения! Штрафные задолженности следует оплачивать в установленный Законом период, а для того, чтобы не пропустить такой срок или уплатить штраф со скидкой 50% стоит периодически проверять наличие штрафов на официальном сайте ГИБДД или через портал «Госуслуги» обращается ГИБДД Свердловской области к жителям региона.