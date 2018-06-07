Надписи «Камера» появились на асфальте на трассе под Нижним Тагилом (ФОТО)

Водители насчитали уже три таких надписи, предупреждающих о нестационарных камерах. Свердловские водители уверены, что нужно перед такими средствами видеофиксации размещать знаки, как перед стационарными установками.

Также автомобилисты уверены, что главной целью такой проверки «из кустов» является не профилактика, а выписка штрафов, передаёт слова свердловчан E1.RU. Камеры обычно стоят в кустах, либо за горками.

По сути, получается, что единственная их цель - выписать как можно больше штрафов, а не профилактика сказал Вячеслав, водитель.

Тем не менее эксперты уверяют, что, согласно закону, предупреждать о нестационарных постах не обязательно. Незаконным является нанесение надписей на асфальт. Однако даже в таких предупреждениях, по мнению автоправозащитников, есть эффект, поскольку водители наверняка снижают скорость.