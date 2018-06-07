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Путин о цене на бензин в России: «Итог неточного регулирования в сфере энергетики»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин о цене на бензин в России: «Итог неточного регулирования в сфере энергетики»

7 июня, 14:52Транспорт
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