Путин о цене на бензин в России: «Итог неточного регулирования в сфере энергетики»

Вопрос о росте цен на бензин от россиян стал самым популярным на «Прямой линии». Дальнобойщик Алексей Караваев из Санкт-Петербурга спросил Владимира Путина, когда прекратят повышаться цены на бензин, отметив, что голосовал за Путина на выборах 18 марта.

Владимир Путин отметил следующее:

Я согласен, что это недопустимо и неправильно. Это, надо признать, результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергетики. В этом направлении был принят ряд решений. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделан маневр в этой сфере.

На самом деле, это все привело к стимулированию вывоза сырой нефти на экспорт. Цены на мировом рынке на нефть поднялись, компании считают недополученную выгоду. Они поднимают цены, чтобы компенсировать свои расходы. Состоялись переговоры. В результате снижен акциз по бензину на 2 или 3 тысячи рублей.

Также принято решение отменить с 1 июля этого года повышение акцизов. К осени 2018 должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации на рынке. Правительство и ФАС будут следить за ситуацией.

Затем Владимир Путин передал слово министру энергетики Александру Новаку. Он отметил, что цены на АЗС не превышают уровня инфляции. Сейчас рост цен остановлен. Принимается ряд мер для стабилизации цен на оптовом рынке и заправках. Так, по словам министра, с конца мая цены на АЗС не растут.

Были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями по увеличению объемов добычи и доставки на внутренний рынок.

Напомним, с 28 мая по 1 июня текущего года стоимость бензина выросла почти на 1 рубль. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее объявил о том, что скачки вызваны «эгоизмом производителей». В дальнейшем в России намерены взять ситуацию под жесткий контроль, разработав меры и договорившись с производителями бензина.