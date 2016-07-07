В Нижнем Тагиле на Вые ведётся реконструкция часовни: дорогу возле неё сделают безопасной для прихожан (ФОТО)

Необходимость принятия подобной меры связана с тем, новая часовня находится рядом с крутым поворотом на спуске грунтовой дороги. По мнению представителей Администрации Нижнего Тагила, это обстоятельство увеличивает вероятность ДТП на данном участке.

Сергей Носов поручил городским чиновникам провести необходимые мероприятия, чтобы угол поворота грунтовой дороги возле часовни был уменьшен, а скоростной режим на самой дороге снижен, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Как можно видеть на фотографиях, в настоящее время на ул. Рудянская ведётся реконструкция часовни. Её территория огорожена забором. Помимо крутого поворота на грунтовой дороге, есть в окрестностях часовни и другая проблема – крупная свалка бытового мусора.