Президент РЖД впервые посетил Свердловскую область
Рабочий визит президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова состоялся в среду.
Во время встречи с руководством завода «Уральские локомотивы» были рассмотрены новые варианты закупки локомотивов «Ласточка», обсуждены меры повышения эффективности эксплуатации новых скоростных поездов. Также в ходе визита Олег Белозеров провёл встречу с Евгением Куйвашевым. Президент РЖД и глава Свердловской области обсудили вопросы улучшения инфраструктуры Свердловской железной дороги, благоустройства железнодорожных платформ на путях следования скоростных поездов «Ласточка».
Особым вопросом встречи стал ремонт железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Главными проблемами вокзала в столице области остаются неотремонтированные фасады и входные группы, отсутствие досмотровых павильонов. Глава Свердловской области отметил, что ремонт вокзала является главной задачей для региона в преддверии Чемпионата мира по футболу.
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