Президент РЖД впервые посетил Свердловскую область

Во время встречи с руководством завода «Уральские локомотивы» были рассмотрены новые варианты закупки локомотивов «Ласточка», обсуждены меры повышения эффективности эксплуатации новых скоростных поездов. Также в ходе визита Олег Белозеров провёл встречу с Евгением Куйвашевым. Президент РЖД и глава Свердловской области обсудили вопросы улучшения инфраструктуры Свердловской железной дороги, благоустройства железнодорожных платформ на путях следования скоростных поездов «Ласточка».