Скидка 30% за услуги ГИБДД доступна автомобилистам Нижнего Тагила на сайте госуслуг (ФОТО)
7 июля 2017, 13:45Транспорт
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Нижнетагильское ГИБДД напоминает: при оформлении и оплате регистрации автотранспорта, получении водительских прав на сайте госуслуг автовладельцам предоставляется 30%-ная скидка
Сюжеты: Нижний Тагил
РЭО ГИБДД Нижнего Тагила ведет прием граждан в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При оплате на сайте госуслуг заявителям будет предоставлена скидка 30%.
Для регистрации на сайте госуслуг автомобилистам достаточно обратиться в городские МФЦ или РЭО ГИБДД по адресу: Огнеупорная, 83.
Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (3435) 97 69 06.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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