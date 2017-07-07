Скидка 30% за услуги ГИБДД доступна автомобилистам Нижнего Тагила на сайте госуслуг (ФОТО)

РЭО ГИБДД Нижнего Тагила ведет прием граждан в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При оплате на сайте госуслуг заявителям будет предоставлена скидка 30%.

Для регистрации на сайте госуслуг автомобилистам достаточно обратиться в городские МФЦ или РЭО ГИБДД по адресу: Огнеупорная, 83.

Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (3435) 97 69 06.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила