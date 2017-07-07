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Скидка 30% за услуги ГИБДД доступна автомобилистам Нижнего Тагила на сайте госуслуг (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скидка 30% за услуги ГИБДД доступна автомобилистам Нижнего Тагила на сайте госуслуг (ФОТО)

7 июля 2017, 13:45Транспорт
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