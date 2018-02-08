Структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД появятся в российских регионах
Функции ГИБДД по сбору штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных автоматическими камерами, планируют передать сторонним структурам.
Правительство России предложило регионам самостоятельно собирать штрафы за нарушения правил дорожного движения, выявленных при помощи автоматических систем видеонаблюдения.
Предполагается, что в субъектах будут созданы структуры-сборщики, имеющие договор с МВД на приём штрафов от граждан. В качестве примера успешно работающей подобной структуры приводят Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).
Функции по сбору штрафов за нарушения ПДД, которые фиксировали автоматические камеры, были переданы ГИБДД в декабре 2017 года после рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме РФ.
Ко второму чтению законодатели решили делегировать полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов в регионы, сообщают «Известия».
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