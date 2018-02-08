Структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД появятся в российских регионах

Правительство России предложило регионам самостоятельно собирать штрафы за нарушения правил дорожного движения, выявленных при помощи автоматических систем видеонаблюдения.

Предполагается, что в субъектах будут созданы структуры-сборщики, имеющие договор с МВД на приём штрафов от граждан. В качестве примера успешно работающей подобной структуры приводят Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

Функции по сбору штрафов за нарушения ПДД, которые фиксировали автоматические камеры, были переданы ГИБДД в декабре 2017 года после рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме РФ.

Ко второму чтению законодатели решили делегировать полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов в регионы, сообщают «Известия».