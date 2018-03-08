Рейд по дорожной безопасности проходит в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
8 марта, 10:30Транспорт
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Во время праздничных выходных сотрудники ДПС Нижнего Тагила будут задействованы в четырёхдневном рейде «Безопасная дорога».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, во время празднования Международного женского дня в Нижнем Тагиле запланированы рейды, целью которых является выявление и пресечение нарушений на дорогах.
По статистике, чаще всего нарушители находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также ездят без водительских прав, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Граждан призывают сообщать обо всех нарушениях на дорогах по телефонам: 97-65-60 и 25-00-44.
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