Рейд по дорожной безопасности проходит в Нижнем Тагиле в праздничные выходные

Так, во время празднования Международного женского дня в Нижнем Тагиле запланированы рейды, целью которых является выявление и пресечение нарушений на дорогах.

По статистике, чаще всего нарушители находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также ездят без водительских прав, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Граждан призывают сообщать обо всех нарушениях на дорогах по телефонам: 97-65-60 и 25-00-44.