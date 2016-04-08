10 апреля в Нижнем Тагиле перестанут ходить трамваи №6, 8 и 10

Как сообщает «Тагильский трамвай», в депо «Вагонка» будет проводиться аварийный ремонт контактной сети. По вышеупомянутым маршрутам трамваи перестанут ходить с 8:30.

Взамен трамваев № 6 пассажиров будут развозить трамваи №11. Маршрут №8 и 10 заменит временный маршрут, курсирующий от улицы Ильича к депо «Новая Кушва», через улицу Юности, а затем обратно.

Больше изменений не предвидится. После завершения ремонта расписание трамваев вернется к действующему сейчас варианту.