10 апреля в Нижнем Тагиле перестанут ходить трамваи №6, 8 и 10
8 апреля 2016, 19:15ТранспортДенис Таратонов
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В это воскресенье, 10 апреля, в Нижнем Тагиле перестанут ходить трамваи по маршрутам № 6, 8, 10. Это вызвано ремонтом в депо на Вагонке. Впрочем, не стоит беспокоиться, взамен отмененных маршрутов будут ходить трамваи других номеров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает «Тагильский трамвай», в депо «Вагонка» будет проводиться аварийный ремонт контактной сети. По вышеупомянутым маршрутам трамваи перестанут ходить с 8:30.
Взамен трамваев № 6 пассажиров будут развозить трамваи №11. Маршрут №8 и 10 заменит временный маршрут, курсирующий от улицы Ильича к депо «Новая Кушва», через улицу Юности, а затем обратно.
Больше изменений не предвидится. После завершения ремонта расписание трамваев вернется к действующему сейчас варианту.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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