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Общественники обратились к главе Нижнего Тагила с просьбой об изменении условий проведения ремонта дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники обратились к главе Нижнего Тагила с просьбой об изменении условий проведения ремонта дорог

8 мая 2017, 17:20Транспорт
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