Общественники обратились к главе Нижнего Тагила с просьбой об изменении условий проведения ремонта дорог

Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям», направил главе города Сергею Носову обращение. В нем он попросил внести поправки в порядок проведения ремонтных работ на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Сейчас на таких участках асфальтирование проводится при непрекращающемся движении автомобилей по только что уложенному, еще не остывшему, покрытию. ГИБДД не контролирует установку временных дорожных знаков на таких участках, что сказывается на качестве дорог.

Общественники предлагают обязать дорожные службы проводить работы в ночное время или закрывать ремонтируемые участки водоналивными и деревянными барьерами с обязательным присутствием экипажа ГИБДД.