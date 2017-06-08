Жительница Первоуральска лишилась машины из-за долга по кредиту
8 июня 2017, 10:30Транспорт
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Судебные приставы Свердловской области в Первоуральске арестовали у женщины автомобиль ВАЗ 321093.
Молодая женщина взяла кредит, но не смогла его выплатить вовремя. За долги она лишилась права пользования машиной. На сегодняшний день ее долг банку составляет более 60 тысяч рублей.
Машина арестована и оставлена на хранение владелице. Ей придется либо выплатить кредит, либо расстаться со своим ТС, сообщает УФССП России.
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