Пригородный поезд Екатеринбург– Егоршино временно изменил маршрут следования

Поправки были сделаны в связи с проводимыми ремонтными работами.

Изменения для двух поездов будут введены на один день – 15 марта.

Речь идёт о поездах пригородного следования № 6781 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс. и №6784 рейсом Екатеринбург-Пасс. – Егоршино.

Первый будет следовать до станции Аппаратная, второй – от этого пункта до Егоршино соответственно, передает «Областная газета».