Пригородный поезд Екатеринбург– Егоршино временно изменил маршрут следования
9 марта, 10:00Транспорт
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В Свердловской области пригородный поезд Егоршино – Екатеринбург 15 марта поменяет маршрут следования на один день. Это временные изменения.
Сюжеты: Екатеринбург
Поправки были сделаны в связи с проводимыми ремонтными работами.
Изменения для двух поездов будут введены на один день – 15 марта.
Речь идёт о поездах пригородного следования № 6781 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс. и №6784 рейсом Екатеринбург-Пасс. – Егоршино.
Первый будет следовать до станции Аппаратная, второй – от этого пункта до Егоршино соответственно, передает «Областная газета».
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