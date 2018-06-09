УФАС возбудило дело на «Уральские авиалинии» из-за рекламы с ЧМ-2018
9 июня, 12:00Транспорт
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УФАС возбудила уголовное дело в отношении «Уральских авиалиний» из-за рекламы, связанной с ЧМ-2018. Нарушения, которые были обнаружены, могли создать неправильное представление о связи компании с мероприятиями FIFA.
Сюжеты: Екатеринбург
В журнале «Аэроэкспресс», выпущенном в июне 2018 года, перевозчик разместил рекламу со слоганом «Летим на футбол», а также списком городов, принимающих матчи ЧМ-2018.
Также на сайте компании в специальном разделе Чемпионата мира по футболу был опубликован журнал с призывом купить «билеты на лучшее событие года».
В ФАС посчитали, что «Уральские авиалинии» ввели потребителей в заблуждение, использовав информацию о ЧМ-2018 без разрешения FIFA.
Было возбуждено уголовное дело по заявлению агентства по интеллектуальной собственности.
В авиакомпании уверяют, что материалы не требовали согласования с FIFA. Более того, символика международной федерации не использовалась. Проводится расследование, передаёт Znak.com.
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