УФАС возбудило дело на «Уральские авиалинии» из-за рекламы с ЧМ-2018

В журнале «Аэроэкспресс», выпущенном в июне 2018 года, перевозчик разместил рекламу со слоганом «Летим на футбол», а также списком городов, принимающих матчи ЧМ-2018.

Также на сайте компании в специальном разделе Чемпионата мира по футболу был опубликован журнал с призывом купить «билеты на лучшее событие года».

В ФАС посчитали, что «Уральские авиалинии» ввели потребителей в заблуждение, использовав информацию о ЧМ-2018 без разрешения FIFA.

Было возбуждено уголовное дело по заявлению агентства по интеллектуальной собственности.

В авиакомпании уверяют, что материалы не требовали согласования с FIFA. Более того, символика международной федерации не использовалась. Проводится расследование, передаёт Znak.com.