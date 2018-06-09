Запрет на движение автобусов на восьми дорогах появился в Екатеринбурге (ФОТО)

Всего в Свердловской области насчитывается восемь таких участков дорожной сети. Они находятся на подъездах к Екатеринбургу. О запрете водителей информирует соответствующий знак – 3.34, пояснил полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы полицейского главка.

Такие знаки, в частности, установлены с третьего по пятый километр ЕКАД – транспортная развязка с трассой «Екатеринбург – аэропорт Кольцово». Далее на 15-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» на съезде к посёлку Шувакиш, а также на 13-м километре ЕКАД близ транспортной развязки с автодорогой на ТЭЦ.

На 20 км ЕКАД – транспортная развязка с Березовским трактом. На 41 км ЕКАД - съезд в направлении урочища «Ганина Яма». На 63 км ЕКАД – съезд в направлении Чусовского тракта. На 66 км ЕКАД - поселок Медный. На 75 км – поворот на транспортную развязку с улицей Лучистая рассказал Горелых.

В областной полиции успокоили водителей: поводов для беспокойства нет, поскольку на указанных точках круглосуточно будут находиться сотрудники ГИБДД. Они окажут помощь, если у водителей возникнут трудности с формированием маршрута.

Фото: пресс-служба областной полиции