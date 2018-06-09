Жители Алапаевска жалуются на не оборудованные остановки (ФОТО)

Остановочный комплекс, который находится на улице Чехова и 40 лет Октября, требует ремонта. На остановке отсутствует часть скамеек, на крыше нет части шифера, доски на полу провалились.

Очень часто мне приходится ездить на общественном транспорте, который я ожидаю на остановке улиц Чехова и 40 лет Октября. Остановка в очень плохом состоянии, часть скамеек отсутствует. Придешь бывает на остановку, а даже и присесть некуда. Также еще и пол не ровный, на котором стоять одно неудобство пожаловался местный житель.

Как сообщили жители улицы Раздельная, по их улице напротив магазина остановочный павильон вовсе отсутствует. Вместо нее на земле лежит плита и рядом стоит дорожный знак, указывающий на место остановки общественного транспорта.

Ожидая общественный транспорт, мы вынуждены стоять под ветрами и мокнуть под дождем. На наши просьбы установить остановочный павильон, местные власти положили плиту да вбили трубу со знаком остановка автобуса. Чтобы добраться до сада, я вынужден ждать автобус на так называемой остановке, где ни крыши над головой, ни скамеечки нет. С такими мучениями мне приходится сталкиваться каждые выходные рассказал садовод Иван.

Заместитель директора по развитию ЖКХ города Алапаевск Алексей Сысоев сообщил редакции TagilCity.ru, что он в курсе необходимости ремонта остановочного комплекса по ул.Чехова и 40 лет Октября.

Сейчас выйдем, посмотрим, проверим. Попытаемся организовать работы по возможности. Я не инженер, и не готов сейчас сказать есть ли у нас еще средств на этот год, остались-не остались пояснил заместитель директора Алексей Сысоев.

Еще одной проблемной остановкой жители Алапаевска называют остановку на улице Раздельной.

Мы обращался ко всем, к Шаньгину, к Билалову - да только не слышит нас никто, кто отмахивается как от назойливой мухи, а кто обещает что-то, но не сейчас. Несколько раз читал в газетах про остановки, а про остановку по ул. Раздельная ни слова. А дело в том, что на ул. Раздельная нет остановки и никогда не было. После переписки с С.В. Шаньгиным там положили плиту да вбили трубу со знаком остановка автобуса. Нет крыши над головой, нет даже захудалой скамеечки. Мучаются люди с детьми, мучаются садоводы с рюкзаками и котомками сада АМЗ №1. Одна в Алапаевске улица где нет остановки, а остановка на ул.Раздельная должна быть с такой жалобой жители Алапаевска обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

О том, что по улице Раздельная, на остановке общественного транспорта остановочный павильон отсутствует, Алексей Сысоев не отрицает. Но считает, что если жители города не обращаются по данному поводу в администрацию, то остановочный павильон на данной остановке им не нужен.

Чтобы решить данный вопрос, нужно чтобы жители сами пришли на общественные слушания, когда принимается бюджет. Пусть выносят свои предложения, о том куда и на что потратить бюджетные средства. О том, когда будут проходить общественные слушания, оглашается в СМИ в местных газетах. Информация доступна для всех жителей нашего города. На этот год все финансы уже распланированы, теперь только планирование финансов будет на следующий год. То есть что приняли, так и работаем отметил заместитель директора по развитию ЖКХ города Алапаевск.